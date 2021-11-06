Trafikte sürücüleri rahatsız eden şahıslara para cezası

İstanbul’un Şişli ilçesinde trafikte sürücüleri rahatsız eden cam silici, seyyar satıcı ve dilencilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 10 kişiye toplam 2 bin 40 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, trafikte sürücüleri rahatsız eden cam silici, seyyar satıcı ve dilencilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde Şişli Harbiye ve Nişantaşı mevkiinde çevreyi rahatsız ettiği görülen 10 şahıs hakkında toplam 2 bin 40 lira idari para cezası işlemi uygulandı.