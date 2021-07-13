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Trafikte seyreden kamyonetin kasasındaki kundak, görenleri hayrete düşürdü

Kağıthane'de seyir halindeki kamyonetin kasasında kurulmuş kundak, sürücüleri hayrete düşürdü. Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir sürücü, kundakta bebek olduğunu iddia etti.

Asayiş 13.07.2021, 14:39
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Kağıthane'de trafikte seyreden bir sürücü, önündeki kamyonetin kasasında bebek kundağı olduğunu fark etti. Kamyonet kasasındaki kundakta bebek taşındığını iddia eden sürücü, o anları telefon ile görüntülendi. Uzun bir süre trafikte araçların arasında seyreden kundaklı kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.

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