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Trafikte prefabrik ev taşıyarak herkesin hayatını tehlikeye attı
Elazığ’da bir kamyonun üzerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan taşınan prefabrik ev, trafiği tehlikeye düşürdü.
Asayiş 04.06.2022, 11:34
Elazığ’da bir kamyonun üzerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan taşınan prefabrik ev, trafiği tehlikeye düşürdü.
Olay, Hazardağlı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki bir kamyon, kasasının ebatlarından çok büyük olan ve yolun büyük bir kısmını kapatan prefabrik ev taşırken görüntülendi. Herhangi bir önlem almadan taşınan prefabrik ev, sürücüleri tedirgin etti. Tehlikeli taşıma, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.