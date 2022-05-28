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Trafikte makas attı, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı!

Zeytinburnu’nda bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Trafik magandasının o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 28.05.2022, 09:26 28.05.2022, 11:11
Trafikte makas attı, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı!

Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Cevizlibağ E-5 Karayolu’nda Ankara istikametinde meydana geldi. Bir sürücü, trafikte aracıyla makas atarak ilerledi.

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Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının o anları aynı yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

#makas #trafik
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