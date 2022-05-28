Son Dakika
Trafikte makas attı, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı!
Zeytinburnu’nda bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Trafik magandasının o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Asayiş 28.05.2022, 09:26 28.05.2022, 11:11
Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Cevizlibağ E-5 Karayolu’nda Ankara istikametinde meydana geldi. Bir sürücü, trafikte aracıyla makas atarak ilerledi.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının o anları aynı yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.