Trafikte makas attı, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı!

Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Cevizlibağ E-5 Karayolu’nda Ankara istikametinde meydana geldi. Bir sürücü, trafikte aracıyla makas atarak ilerledi.

Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının o anları aynı yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.