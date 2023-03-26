Son Dakika
Trafikte makas atan sürücü tehlike saçtı, o anlar kameraya yansıdı
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde trafikte makas atan sürücü tehlike saçtı. Yürekleri ağza getiren o anlar başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.
Asayiş 26.03.2023, 22:27
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde trafikte makas atan sürücü tehlike saçtı. Yürekleri ağza getiren o anlar başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.
Bağcılar’da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Trafik magandası hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak ilerledi. Trafikte tehlike saçan maganda başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.