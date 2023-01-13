Trafikte husumetlisi tarafından vurulan kişi kurtarılamadı

Bursa’nın İznik ilçesinde trafikte husumetlisi tarafından kurşunlanarak vurulan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlının vurma anı ise hem güvenlik kameralarına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa’nın İznik ilçesinde saat 13.30 sıralarında cuma namazı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2009 yılında düğününe 1 hafta kala arazi tartışması yüzünden kardeşi silahla öldürülen Orhan K. (42), cezaevinden çıkan Hüseyin Zümrüt (70) ile İznik Yeni Sanayi girişinde karşılaştı. Ticari otomobiliyle Zümrüt’ün bulunduğu araca yanaşan Korkmaz, kurşun yağdırdı. Araçtan inen Orhan K., belindeki silahı çıkarıp yaralı haldeki Zümrüt’e 2 el daha ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Cinayetten kaydı bulunan Zümrüt, isabet eden kurşunlar sebebiyle yan koltuğa yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Zümrüt, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Zümrüt hayatını kaybetti.

Yaşanan olay, hem bir iş yerinin güvenlik kameralarına, hem de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Zanlı kayıplara karışırken, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğünün olayla ilgili titiz soruşturması sürüyor.