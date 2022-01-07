Trafikte gürültü kirliliğini önlemek için kampanya başlatıldı

Kırıkkale’de trafikte yaşanan gürültü kirliliğine karşı "Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum" kampanyası başlatıldı. Trafik polisinin kullanımına tahsis edilen elektrikli bisikletinin de tanıtımı yapıldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum" adlı kampanya hayata geçirildi. Trafikte yaşanan gürültünün minimum seviyeye indirilebilmesi için başlatılan kampanyanın tanıtımı gerçekleştirildi. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, gökyüzüne 71 adet balon bıraktı. Trafik polisinin kullanımına tahsis edilen elektrikli bisikletin tanıtımı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise şehrin bazı bölgelerinde kampanyaya destek verecek. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, araç sürücülerine broşür dağıtarak kampanyayı tanıttı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte "Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum" adlı kampanyanın başlatıldığını ifade ederek, elektrikli bisiklet ile dar yollarda daha sessiz bir şekilde insanları rahatsız etmeden olay yerine veya görev alanına ulaşacağını söyledi.

"Sessiz bir elektrikli bisiklet kazandırdık"

Tekbıyıkoğlu, "Meslek olarak şoförlüğü yapanlar başta olmak üzere dolmuşçularımız, minibüsçülerimiz, servislerimiz, taksilerimiz ile bir farkındalık kampanyası oluşturduk. Bununla beraber, belediyemizin katkısıyla emniyet teşkilatımıza sessiz bir elektrikli bisiklet kazandırdık. Dar yollarda daha sessiz bir şekilde insanları rahatsız etmeden arkadaşlarımızla olay yerine veya görev yerine çok daha hızlı, çok daha sessiz bir şekilde ulaşmış olacak" dedi.

"Gece vakti çalışıyorlar, gündüz dinleniyorlar"

İnsanların empati yapması gerektiğini anlatan Tekbıyıkoğlu, "İnsanlar sadece araç kullanırken değil, konuşurken bile karşısındaki insanı rahatsız etmemesi, empati kurarak başka senaryoları da aklında tutması gerekir. Çünkü bazı meslekler var. Gece vakti çalışıyorlar, gündüz dinleniyorlar. Hastası olan var. İstirahat etmek mecburiyetinde olan insanlarımız var. Hastanelerimiz bu konularda çok hassas yerler. Bununla beraber bir yerde bir matem olabilir. Bu münasebetle ne kadar az gürültü yapılırsa bir başkasını o kadar rahatsız ediyor demektir" ifadesini kullandı.

"Elimizden geleni yapacağız"

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Gürültü kirliliğine engel olmak için buradayız. Genç kardeşlerimiz, evlatlarımız buna ne kadar destek verdiklerini göstermek için gökyüzüne 71 tane balon bırakacaklar. Sayın valimiz bahsetti, şehrimiz de aslında çok büyük bir risk altında değil gürültü kirliliği. Biz daha da iyi olsun diye bütün kurumlarımız, valimiz başta olmak üzere elimizden gelen gayretle gürültü kirliliğine engel olmak için çalışacağız" diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Azra Betül, evinin yol kenarında olmasından dolayı araçların kornalara bastıklarını ifade ederek, çok gürültü kirliliği olduğunu ve ders çalışmakta güçlük çektiğini söyledi.

LGS’ye hazırlandığını dile getiren Nehir Naz ise "LGS’ye hazırlanıyorum, evim çarşıda olduğu için gürültü kirliliğinden dolayı derslere çalışamıyorum. Bu notlarımı da etkiliyor. Lütfen gereksiz gürültü kirliliği yapmayınız" dedi.