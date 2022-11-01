Trafikte durup oynayan düğün konvoyuna ceza

Elazığ’da trafikte durup oynayan düğün konvoyundaki 7 araca ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gün, merkez Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra alt geçidinde yaşandı. Düğün konvoyundaki bir grup, seyir halinde iken birden otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Ardından araçlarından inen vatandaşlar, müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Uzun süre trafikte oynayan grup büyük tepki görürken, trafikte uzun kuyruk oluşmasına neden oldu. Öte yandan, olay anı, trafikte bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede tespit edilen 7 araca, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’, ‘Tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek’ ve ‘Emniyet kemeri kullanmamak’ suçlarından ceza kesildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yerel ve ulusal basında ve sosyal medya üzerinde yayınlanan ‘Elazığ’da düğün konvoyu ile yolu kapadılar’ başlıklı haber ile ilgili müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 30.10.2022 günü Çaydaçıra Kavşağı alt geçitte yolu kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren düğün konvoyunda bulunan toplam 7 araç tespit edilerek, bu araçların tescil plakalarına Karayolları Trafik Kanununun; 47/1-d (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak), 73/a (Tedbirsiz ve Saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek) ve 78/1-a (Emniyet Kemeri Kullanmamak) maddeleri uyarınca, ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası uygulanmıştır” denildi.