Trafikte drift atan 2 kişiye 18 bin 200 lira ceza

Mersin’in Tarsus ilçesinde asker uğurlama konvoyunda drift atan 2 kişiye 18 bin 200 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir haber sitesinde “Tarsus’ta asker uğurlaması yapan konvoyun trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar” başlıklı görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada olayın 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde gerçekleştiği, bir grup aracın yolu kapatacak şekilde trafikte drift attıkları ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edildi. Görüntülerden şahısların M.K.A. ve H.S.A. olduğunu belirleyen ekipler, sürücülere toplamda 18 bin 200 lira para cezası keserken, iki araç trafikten men edildi. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.