Trafikte dehşete düşüren görüntü!

İddiaya göre görüntü Silivri Çeltik yolunda kaydedildi. Bir sürücü otomobiline bağladığı köpeği trafikte sürüklerken görüntülendi. Olaya tepki gösteren diğer sürücüler otomobilin yanına yanaşarak kornaya bastı. Camı açan sürücü, "Köpeği yazlığıma götürüyorum, arabada hasta bir köpek daha var" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Yerde sürüklenerek kanlar içinde kalan köpeğin yardımına çevredeki sürücüler koştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları köpeğe eziyet eden sürücünün cezalandırılmasını istedi.