Trafikte dehşet saçan saldırgan sürücü tutuklandı

Gaziantep’te kendisine yol vermediği için tartıştığı sürücüye hakaret ve tehditler savurarak karton kutuyla saldıran sürücü F.Ö. çıkarıldığı mahkemece 2 ayrı suçtan tutuklandı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesindeki Üniversite Bulvarı’nda öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre trafikte seyir halindeyken aracıyla kırmızı ışıkta duran Halil Erçel, emniyet şeridini kullanarak önüne kaynak yapmaya çalışan 27 AND 969 plakalı araç sürücüsü F.Ö.’ye yol vermedi. Kendisine yol verilmemesine sinirlenen F.Ö., yeşil ışık yanmasıyla hareketlenen Erçel’i yol boyunca takip etti. Başka bir kırmızı ışıkta duran Erçel’in aracının yanında durarak otomobilinden inen F.Ö. önce lafla sataştığı Erçel’e saldırmaya çalıştı.

Tehditler savurup saldırdı

Saldırıya uğradığı o anları telefon kamerasıyla görüntüleyen Erçel, saldırgan nsürücünü ağır hakaretlerine maruz kaldı. F.Ö.’nün araç içindeki karton kutuyla Erçel’e saldırdığı anlar anbean telefon kamerasına yansıdı.

Saldırgan sürücü tutuklandı

Olayın ardından darp raporu alan Erçel, F.Ö.’den şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan sürücü F.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan F.Ö. “Hakaret” ve “Kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

(MAE-