Trafikte dehşet anları: Elinde bıçakla böyle kovaladı
SONAR ARAŞTIRMA BAŞKANI HAKAN BAYRAKÇI TARAFINDAN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN BİR GÖRÜNTÜDE, BİR ADAMIN TRAFİKTE TARTIŞTIĞI BİR KİŞİYİ ELİNDE BULUNAN BIÇAĞI SALLAYARAK KOVALADIĞI GÖRÜLDÜ. KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRAN BAYRAKÇI, “MERTLİĞİ BIÇAK SALLAMAK SANIYOR” NOTUNU DÜŞTÜ.
Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı tarafından sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, bir adamın trafikte tartıştığı bir kişiyi elinde bulunan bıçağı sallayarak kovaladığı görüldü. Kavgayı güçlükle ayıran Bayrakçı, “Mertliği bıçak sallamak sanıyor” notunu düştü.
Nerede yaşandığı belli olmayan olayda bir kişinin trafikte tartıştığı bir başka kişiyi elinde bulunan bıçakla kovaladığı görülüyor. Gözü dönmüş kişinin zaman zaman kovaladığı kişiye yumruk attığı da görüldü. Yaşanılan olaya o sırada yoldan geçmekte olan Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı müdahale etti. Bayrakçı’nın ikna çabaları karşısında tarafların bir süre sonra ayrılarak yollarına devam ettiği öğrenildi.
Kavgayı sosyal medya hesabından paylaşan Bayrakçı, "Eli bıçaklı, beli silahlı adamla uğraşmak da zor, kavgasını ayırmak da zor. Mertliği bıçak sallamak sanıyor" ifadelerini kullandı.
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