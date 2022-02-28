Ankara’nın Sincan ilçesinde sürücüler arasında trafikte çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu.

Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde iki sürücü arasında trafik tartışması yaşandı. Otomobil sürücüsü minibüsün önünü keserek sürücüye tekme tokat saldırdı. Vatandaşların araya girmesi ile olayın büyümesi önlendi.