Trafikte asker eğlencesi yaptılar! Hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye attılar...

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, bir grup şahıs asker eğlencesi yapmak için konvoy şeklinde ilerlerken, kişilerden biri seyir halindeki aracın camından çıkarak üstüne çıktı.

Canını hiçe sayarak arabanın üzerinde bir süre dans eden adam, çevredeki araçlara korku dolu anlar yaşatırken o anlar şahısların arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.