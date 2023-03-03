Trafik sigortası dolandırıcılığında 22 şüpheli tutuklandı

Eskişehir merkezli 76 ilde, sahte internet sitelerinden ‘trafik sigortası’ dolandırıcılığı yaparak toplam 5 milyon 22 bin TL dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 24 şüpheliden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ’nitelikli dolandırıcılık’ suçu çerçevesinde çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, Eskişehir’de 50, 75 ilde ise bin 238 olmak üzere toplamda bin 288 olay tespit edildi. 28 Şubat’ta İzmir, İstanbul ve Sakarya illerinde bulunan toplam 24 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.