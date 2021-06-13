Trafik polislerinden korona ve kaza uyarısı

Adana’da trafik polisleri hem yeni tip korona virüse karşı hem de oluşabilecek kazaların önüne geçmek için otogarda uygulama yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde uygulama yaptı. Uygulamada öncelikle yeni tip korona virüs nedeniyle otobüs sürücülerinin korona virüs tedbirlerine uyup uymadığını kontrol etti. Polis bu kapsamda yolcu ve sürücülere broşür dağıttı. Polis korona virüsün yanı sıra oluşabilecek kazaların önüne geçmek için otobüste seyir halinde cep telefonu kullanmama, hızlı ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda bilgilendirme yaptı.