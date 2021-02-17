Trafik polisleri elleriyle kar küreyerek yolda kalan sürücülere böyle yardım etti

Kocaeli’de yoğun kar yağışı sonrasında yolda kalan sürücülerin yardımına koşan trafik polisleri, elleriyle kar yığınlarını kazarak ve iterek araçların yollarına devam etmesini sağladı.

Kocaeli’de 4 gündür süren yoğun kar yağışı kentte birçok noktada ulaşım ve hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı sırasında kent genelinde yollarda araçlarıyla kalan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Kara saplanan, yoldan çıkan, karda kayan araçlar trafikte yoğunluğa sebep oldu. Araçlarıyla yolda kalan sürücülerin yardımına ise trafik polisleri koştu. Polis ekipleri, sürücülere yardım etmek için bazı araçları çevresindeki karları elleriyle küreyerek, bazı araçları da iterek yola devam etmelerine yardımcı oldu.