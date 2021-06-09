Trafik polisi, yolda kalan aracı iterek sürücüye yardım etti

Burdur’da trafik polisi, yolda kalan aracı ittirerek hem sürücüye yardım etti hem de trafik akışının bozulmasını engelledi.

Burdur - Fethiye yolunda bir vatandaşın kullandığı 15 LH 254 plakalı ticari araç trafiğin yoğun olduğu zamanda bozularak yolun ortasında kaldı. Bu sırada aracın bozulduğu yerde bulunan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisi aracı ittirerek sürücüye yardım etmeye çalıştı. Bir süre arabayı ittiren emniyet görevlisi arabayı kenara aldırarak trafik akışının bozulmasını engelledi. Polisin bu hareketi bir cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.