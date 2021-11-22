Trafik kurallarını altüst eden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Kırıkkale’de yol yapım çalışmalarından dolayı trafiğe kapatılan şeritte ilerleyen sürücü, "U" dönüşü yapmak isterken otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Ankara istikametindeki yol yapım çalışmalarından dolayı trafiğe kapatılan şeritte ilerleyen 18 DF 448 plakalı otomobilin sürücüsü Davut Ç, "U" dönüşü yapmak isterken Alican T’nin kullandığı 06 RK 742 plakalı otomobile çarptı. Yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşımın iki yönlü sağlandığı bölgede trafiğin akışı bir süre yavaşladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Alican T, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, LPG’li iki otomobilde de tedbir aldı. Polisler de otomobili iterek yol kenarına çekti. Kazada hasarın oluştuğu her iki araçta çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya neden olan sürücü Davut Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.