Trafik kazasının ardından otomobilin içinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasının ardından araçta yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan araştırma neticesinde ise kazanın şoförün uyuşturucu madde kullanması sebebiyle meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Sakintepe Mahallesinde yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Meydana gelen tek taraflı trafik kazasının ardından olay yerine Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri olay yerine geldi. Kaza yapan otomobil sürücüsü M.Ö., yaralı olarak olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibiyle Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan aracın arka koltuğunda bir adet tabanca ve şarjör olduğunun görülmesi üzerine alınan arama kararına istinaden Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekibi nezaretinde araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda; 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet 9 milimetre tabanca şarjörü, 4 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 42 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 50 gram Sentetik Kandabinoid (Bonzai), 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı (pet şişe) ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Uyuşturucu yüzünden kaza yaptığı anlaşıldı

Olay ile ilgili yapılan araştırmada sürücü M.Ö.’nün kullandığı uyuşturucunun etkisiyle yoldan çıkarak kaza yaptığı tespit edildi. Şüpheli M.Ö. hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı.