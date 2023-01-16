Trafik kazasında hayatını kaybeden yedeksubay son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Spil Dağı’nda dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yedeksubay Ahmet Nejat Köse memleketi Giresun’un Eynesil ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa Merkez 1. Komando Tugay Komutanlığında terhisine 18 gün kala geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Yedeksubay Ahmet Nejat Köse için Eynesil ilçe meydanında resmi tören düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Eynesil İlçe Kaymakamı Abdüselam Bıçak, İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazı sonrası Türk Bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı. Geçirdiği trafik kazası sonrası hayata veda eden Ahmet Nejdet Köse, Gümüşçay mahallesi Cüreli mevkiinde bulunan aile kabristanlığında 1993 yılında Güneydoğu’da terörle mücadelede şehit olan amcası Rasim Köse’nin yanında toprağa verildi.