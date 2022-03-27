Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketlerine uğurlandı

Osmaniye’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Barış Yılmaz ile eşi Şeyma Yılmaz’ın cenazesi, Gaziantep’teki törenin ardından memleketleri Ankara’ya gönderildi. Hayatını kaybeden polis memurunun annesi Hülya Yılmaz’ın, oğlunun tabutu araca konulurken arkada bulunan polislere dönerek, "Oğlum ölmedi, arkadaşlarının arkasında saklanıyor, bak orada, Barış neredesin" demesi yürekleri dağladı. Feci kazada polis memuru eşiyle birlikte hayatını kaybeden Şeyma Yılmaz’ın ise 3 aylık hamile olduğu ve ikiz bebek bekledikleri ortaya çıktı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Yılmaz (31) idaresindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil ile Osman A. idaresindeki 61 AD 455 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Gaziantep’te görev yapan polis memuru Barış Yılmaz ile eşi Şeyma Yılmaz hayatını kaybetti.

Polis memuru için Gaziantep’te tören düzenlendi

Osmaniye’de meydana gelen kazasında hayatını kaybeden polis memuru Barış Yılmaz ile eşi Şeyma Yılmaz için Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törende polis memurunun öz geçmişi okunduktan dualar okundu. Okunan duaların ardından kazada hayatını kaybeden polis memuru ile eşinin cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Ankara’ya gönderildi.

Annenin sözleri yürek dağladı, polisin eşinin ikiz bebeklere 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Yapılan cenaze töreni sonrası, hayatını kaybeden polis memurunun annesi Hülya Yılmaz’ın, oğlunun tabutu araca konulurken arkada bulunan polislere dönüp, "Oğlum ölmedi, arkadaşlarının arkasında saklanıyor, bak orada, Barış neredesin" diyerek törende bulunan polis memurlarına bakması ise ise yürekleri dağladı. Öte yandan feci trafik kazasında polis memuru eşiyle birlikte hayatını kaybeden Şeyma Yılmaz 3 aylık hamile olduğu ve ikiz bebek bekledikleri ortaya çıktı.

Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Şehitkamil Kaymakamı, polis memurunun babası Ayhan ile annesi Hülya Yılmaz, polisin eşi Şeyma Yılmaz’ın yakınları, polisin mesai arkadaşları ile diğer protokol üyeleri katıldı.