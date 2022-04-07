Trafik kazasında hayatını kaybeden DPÜ Rektörü’nün şoförü toprağa verildi

Kütahya’da dün otomobilin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın makam şoförü Fatih Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı.

İki çocuk babası Fatih Yiğit için öğle namazına müteakip Dumlupınar Üniversitesi Vakıf Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yiğit’in cenaze törenine Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazın Uysal, Yiğit’in yakınları ve mesai arkadaşları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Cenaze töreninde bir konuşma yapan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "Ramazanda, iftara yakın, oruçlu görevi başında şehit oldu Fatih kardeşim. Kendisini 2 yıldır tanıyorum. Kendisini mertliği ve göreve dikkatiyle, çalışma azmi, samimiyetiyle tanıdın en iyi insanlardan birisi. Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Uysal, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Yiğit’in cenaze namazını Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş kıldırdı.

Helallik alınmasının ardından naaşı bir süre eller üzerinde taşınan Yiğit, daha sonra cenaze aracına konuldu.

Yiğit, Evliya Çelebi Mezarlığı’nda toprağa verildi.