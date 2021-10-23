banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ceren Özkükner, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 23.10.2021, 16:50
Trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ceren Özkükner, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, bu sabah saat 05.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, Doğanköy Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 16 J 2173 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerle çarpan otomobil, arkasından gelen B.A. idaresindeki 06 FD 6595 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 16 J 2173 plakalı otomobilde yolcu koltuğunda oturan Ceren Özkükner (20) araçtan savrularak orta bariyere çarptı. Ceren Özkükner (20) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Diğer sürücülerinde durumu bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerde olası ikinci bir kazayı engellemek için yolda güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde (20) isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalelerinin ardından araç sürücüleri B.A. ve M.K., Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ceren Özkükner’in (20) cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ceren Özkükner ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde ikindi namazına müteakip Yıldırım Bayezid Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Baruthane mezarlığına defnedildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2