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Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 17.07.2022, 18:32
Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Öğretmenler Mahallesi Nusret Mayın Gemisi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsa Mert Arsal (23) idaresindeki 33 BLS 63 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nusret Mayın Gemisi çevre duvarına ve demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan C.T. (24) yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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