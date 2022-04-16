Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Bornova ilçesinde trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitiren Büşra Koçak, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Kemalpaşa Caddesi Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Koçak (16), yola indiği sırada Ş.T. idaresindeki 35 HJP 88 plakalı beton mikseri genç kıza çarptı. Beton mikserinin altında kalan Koçak aracın altında sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Büşra Koçak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen bilgiye göre, en büyük hayali aşçı olmak olan Büşra Koçak’ın İzmir Otobüs Terminali’nde bulunan bir restoranda 3 gün önce staja başladığı öğrenildi. Restorandaki mesaisinin ardından otobüse binmek için trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalarak can verdi. Büşra Koçak’ın cenazesi, Doğanlar Merkez Camisi’nde kılınan namazın ardından Doğanlar Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan, gözaltına alınan beton mikser sürücüsü Ş.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.