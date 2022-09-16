Trafik kazası sonrası yaşanan kavga kamerada

Bahçelievler’de seyir halindeki motosiklet, aniden fren yapan ticari taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak hafif yaralanırken, arkadan gelen arkadaşları taksiciye saldırdı.

Olay, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yolda aniden fren yapan bir ticari taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak hafif yaralandı. Hemen arkadan gelen ve kazayı gören motosiklet sürücüsünün arkadaşları ise, taksi şoförüne saldırdı. Yaşanan kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar kameralara yansıdı.