Trafik kazası sonrası otomobil alev alev yandı: 4 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası bir araç takla atarak ters dönerken, diğer araç ise alev alev yandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kayaburnu Mahallesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa B.’nın kullandığı 07 HRG 40 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhammet K.’nın kullandığı 07 CBR 56 plakalı otomobil ile çarpıştı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Muhammet K. can havliyle yanan araçtan çıkmayı başarırken, diğer aracın sürücüsü Mustafa B. eşi Havva B. ve Nato Apkhazava Khorava ile birlikte ilk müdahalenin ardından yaralı olarak bölgede bulunan farklı hastanelerde tedavi altına alındılar. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.