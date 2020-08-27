Son Dakika
Bayburt Üniversitesi lisans bölümleri yaklaşık yüzde 100, önlisans bölümleri yüzde 93 doluluk oranına ulaştı
Trafik kazası orman yangınına sebep oldu
BİLECİK-YENİŞEHİR YOLUNDA 2 TIRIN ÇARPIŞMANIN SONUCU MEYDANA GELEN VE 2 KİŞİNİN HAFİF YARALANDIĞINI TRAFİK KAZASI SONRASI ÇIKAN VE YAKINDAKİ ORMANA SIÇRAYAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.
Asayiş 27.08.2020, 13:27
2
Bilecik-Yenişehir karayolunda 2 tırın çarpışmanın sonucu meydana gelen ve 2 kişinin hafif yaralandığını trafik kazası sonrası çıkan ve yakındaki ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgilere göre plakası alamayan Mustafa Durak yönetimindeki tır il Hüseyin Demirci’in kullandığı tır, Yenişehir yolu Zeybek Çamları mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada iki sürücü hafif yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle yanmaya başlayan tırlar kullanılmaz hala gelirken, kıvılcımlar yakındaki ormanlık alan sıçradı. Yangına Orman İşletme, Bilecik il ve ilçe belediyeleri itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Olay sebebi ile Bilecik-Bursa karayolu ulaşıma kapandı.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2020
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25