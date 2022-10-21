Trafik kazası geçiren üniversite öğrencisini kestane toplamaya gidenler buldu

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında dere yatağına uçan üniversiteli otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kocareis köyü Kavlak mahallesi orman yolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde ormanlık alana kestane toplamaya giden vatandaşlar tarafından dere yatağında ters şekilde duran bir otomobil olduğunu fark etmesi sonucu durumu Jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasında Enes Baloğlu (20) idaresindeki 74 BY 075 plakalı otomobilin gece saatlerinde şarampole yuvarlandığını ve sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Hayatını kaybeden Baloğlu’nun Bartın Üniversitesi 1. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.