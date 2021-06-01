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Trafik kazası baba kızı ayırdı: 1 ölü

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 10 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kaza sonrası aracı kullanan Mustafa Yaşar Özer hayatını kaybetti. Aynı araç içerisinde bulunan kızı ise yaralandı. Kaza, baba ile kızı ayırdı.

Asayiş 01.06.2021, 13:55
Trafik kazası baba kızı ayırdı: 1 ölü

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 10 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kaza sonrası aracı kullanan Mustafa Yaşar Özer hayatını kaybetti. Aynı araç içerisinde bulunan kızı ise yaralandı. Kaza, baba ile kızı ayırdı.

Kaza, Manavgat istikametinden Gündoğmuş istikametine seyir halindeki Mustafa Yaşar Özer’in kullandığı 07 LIB 15 plakalı Fiat Doblo aracın Gündoğmuş Çiçekoluk Mahallesi Mezarlık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve 10 metre yükseklikten ormanlık alana uçması sonucunda meydana geldi.

Aracın hurdaya döndüğü kazada, araç sürücüsü Mustafa Yaşar Özer (62) olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan kızı Elif Özer yaralandı. Manavgat İtfaiyesi kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan Elif Özer, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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