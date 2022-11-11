Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Karabük’te iki farklı noktada meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı .

Kaza Yenimahalle Mahalle Mutlu Sokak ile Ata Sokak üzerinde meydana geldi. M.E. kendisine ait 06 MHJ 93 plakalı otomobil, A.Y. idaresindeki 78 SF 235 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza Karabük-Safranbolu karayolu Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Ü.C.A. yönetimindeki 34 EUM 196 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.