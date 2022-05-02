Trafik kazalarına hasarlı araçla dikkat çekiliyor

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından yoğun trafik kazalarının olduğu bölgede hurda araçla trafik kurallarına dikkat çekildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı trafik kazalarını azaltmak ve kazalara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçti. Trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmak ve yol kullanıcılarının trafik kazalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kazaların yoğun olduğu Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yol kenarına hurda araç "kazalı hurda araç, ve dikkat, yavaş ile Kazaların yoğun olduğu yol kesimindesiniz" uyarı levhaları yerleştirildi.