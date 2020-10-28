Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşaktaki iki otomobilin çarpışma anı kamerada
KIRIKKALE’DE TRAFİK IŞIKLARININ ÇALIŞMADIĞI KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KGYS KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ.
Kırıkkale’de trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza KGYS kameralarınca kaydedildi.
Eylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.
Kırıkkale merkez Millet Bulvarı üzerindeki Rektörlük Kavşağında meydana gelen kaza da sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi. Cadde üzerinde seyreden Volkswagen marka otomobil ile kavşaktan sola dönmek isteyen başka bir Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken sola dönmek isteyen otomobil kısa süre de olsa iki teker üstünde durarak orta refüje çarptı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kavşaktaki trafik lambalarının yanmadığı görüldü.
|İmsak
|05:58
|Güneş
|07:23
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:12
|Yatsı
|19:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3