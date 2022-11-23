Trafik ışıklarında yayaya çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde trafik ışıklarında yayaya otomobil çarptı. Yaralanan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saat 18.15 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, M.B.C. sevk ve idaresindeki 34 BFB 984 plakalı otomobil, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket edince önüne çıkan C.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale ambulansta yapılırken, yaralı daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Kaza bölgesine intikal eden polis ekipleri inceleme başlattı.