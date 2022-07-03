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Trafik işareti levhasına çarpan otomobil şarampole devrildi

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil, trafik işareti levhasına çarparak şarampole devrildi.

Asayiş 03.07.2022, 13:41
Trafik işareti levhasına çarpan otomobil şarampole devrildi

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil, trafik işareti levhasına çarparak şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Kızılhöyük Mahallesi Yolboyu Sokak yakınlarında yaşandı. Bölgede biçerdöver şoförlüğü yapan Yusuf A.’nın kullandığı 66 EE 222 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik işareti levhasına çarparak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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