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Trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahsa 3 yıl hapis cezası
Şanlıurfa’da trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu.
Asayiş 20.07.2022, 17:44
Şanlıurfa’da trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Raid El Abid isimli yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.