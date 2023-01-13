Trafik ekipleri, korsan otoparkçılık için harekete geçti

Beyoğlu ve Fatih’te korsan otoparkçılık üzerine çalışma yapıldı. Trafik ekipleri bu çerçevede 2 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, değnekçilik için yani korsan otoparkçılık üzerine harekete geçti. Bu çerçevede Beyoğlu Necatibey Caddesi üzeri ve Fatih Haydarbey Caddesi üzerinde aracını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret talep ettiği belirlenen İ.B. ve F.Y. isimli şahıslar, sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında, “Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem başlatıldı.