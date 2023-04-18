Trafik ekipleri bayrama hazır

Bolu’da Ramazan Bayramı tatili boyunca 37 trafik ekibi 24 saat görev yapılacağını söyleyen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür vekili Başkomiser Ali Yılmaz, “Bayram öncesi ve sonrası gerekli trafik tedbirlerini en üst seviyede almış bulunmaktayız. 24 saat içerisinde 37 trafik ekibiyle güzergahlarımızda denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu geçişlerinde, Ramazan Bayramı tatili boyunca sürecek olan tedbirler polis ekipleri tarafından başlatıldı. Özellikle trafiğin en yoğun yaşandığı Bolu Dağı Tüneli ve Gerede-Karadeniz bağlantı yolu güzergahlarında 37 trafik ekibi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.

“24 saat içerisinde 37 trafik ekibiyle denetimlerimiz devam edecek”

Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, “Bolu Emniyet Müdürlüğü’müz olarak bayram öncesi ve sonrası gerekli trafik tedbirlerini en üst seviyede almış bulunmaktayız. 24 saat içerisinde 37 trafik ekibiyle güzergahlarımızda denetimlerimiz devam edecek. Ayrıca büro personellerimiz ve diğer birimlerdeki personelle trafik tedbirlerine takviye yapılmış bulunmaktadır. Trafik yoğunluğunu yarın ve yarından sonra bekliyoruz arife günü itibariyle. Güzergahlarımızda sürücüler denetlenirken özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda arkadaşlarımız tarafından uyarılıyor” dedi.

“Personelimiz tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır”

Öte yandan, sürücülere gerekli uyarıların yapıldığını ifade eden Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, “Yolcu otobüsleri denetimlerinde, sürücülerin takograf kayıtları denetleniyor, araç kullanma süreleri. Ayrıca yolculuk halinde bulunan kullanıcıların, otobüslerde, emniyet kemeri takmaları konuları personelimiz tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Kazaların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerine devam edeceklerdir”

Kazaların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerin sıkça olacağını dile getiren Ali Yılmaz, “Bayram süresince otoyolda ve D100 karayolunda radarlarımız belirlenen program dahilinde kazaların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerine devam edeceklerdir” diye konuştu.

“Bayram trafiği de yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı”

Öte yandan, trafik ekiplerinin kontrol noktasında durduğu sürücü Mustafa Apaydın trafiğin yavaş yavaş yoğunlaştığını dile getirerek, “Bayramda denetim olursa çok güzel olur. Kurallara uyuyorum. Bayramda uzun yola çıkmayı düşünmüyorum. Zaten uzun yoldan geliyorum. Bayram trafiği de yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı” dedi.