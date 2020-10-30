banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
İzmir depreminde 12 kişi hayatını kaybetti
İzmir depreminde 12 kişi hayatını kaybetti
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Dolar yine rekorla başladı!
Dolar yine rekorla başladı!

Trafik cezasına kızdı intihara kalkıştı

SİVAS’TA EHLİYETSİZ MOTOSİKLET KULLANMAKTAN 5 BİN LİRA CEZA YİYEN GENÇ, CEZAYA KIZARAK KAYALIKLARDA İNTİHARA KALKIŞTI. GENÇ, YARIM SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI İKNA EDİLEREK İNTİHARDAN VAZGEÇİRİLDİ.

Asayiş 30.10.2020, 18:26
2
Trafik cezasına kızdı intihara kalkıştı

Sivas’ta ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin lira ceza alan genç, cezaya kızarak kayalıklarda intihara kalkıştı. Genç, yarım saatlik çalışma sonrası ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki O.D. kent merkezinde ehliyetsiz motosiklet kullanırken polis ekiplerine yakalandı. Polis ekipleri tarafından gence ve ruhsat sahibine yaklaşık 5 Bin TL trafik cezası uygulandı. Cezaya sinirlenen sürücü Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan yüksek kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü polis ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmasının sonucunda ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Öte yandan 16 yaşındaki gencin geçmişte de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ceza yediği öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
İmsak 06:00
Güneş 07:26
Öğle 12:53
İkindi 15:42
Akşam 18:10
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Tottenham 6 11
6. Leeds United 6 10
7. Southampton 6 10
8. Crystal Palace 6 10
9. Wolverhampton 6 10
10. Chelsea 6 9
11. Arsenal 6 9
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 5 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 7 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3