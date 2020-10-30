Trafik cezasına kızdı intihara kalkıştı
SİVAS’TA EHLİYETSİZ MOTOSİKLET KULLANMAKTAN 5 BİN LİRA CEZA YİYEN GENÇ, CEZAYA KIZARAK KAYALIKLARDA İNTİHARA KALKIŞTI. GENÇ, YARIM SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI İKNA EDİLEREK İNTİHARDAN VAZGEÇİRİLDİ.
Sivas’ta ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin lira ceza alan genç, cezaya kızarak kayalıklarda intihara kalkıştı. Genç, yarım saatlik çalışma sonrası ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.
Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki O.D. kent merkezinde ehliyetsiz motosiklet kullanırken polis ekiplerine yakalandı. Polis ekipleri tarafından gence ve ruhsat sahibine yaklaşık 5 Bin TL trafik cezası uygulandı. Cezaya sinirlenen sürücü Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan yüksek kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü polis ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmasının sonucunda ikna edilerek polis merkezine götürüldü.
Öte yandan 16 yaşındaki gencin geçmişte de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ceza yediği öğrenildi.
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