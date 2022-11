Trafik Başkanı Yavuz: “Trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 50 oranında önleyen 2 ülkeden birisiyiz”

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, Türkiye’nin trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 50 oranında önleyen dünyadaki 2 ülkeden birisi olduğunu söyledi.

2021-2030 “Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" ve “2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” çerçevesinde illerde yürütülecek faaliyetlerin ve hedeflere ulaşmadaki etkinliğin detaylı olarak değerlendirilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin alınması gibi konuların görüşülmesi amacıyla Samsun’da trafikten sorumlu il emniyet müdür yardımcıları, trafik denetleme ve bölge trafik denetleme şube müdürlerinin katılımı ile “Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan toplantının açılışında Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın sunum gerçekleştirerek, trafikteki can güvenliği, trafik akışı ve akıllı sistemler hakkında görüşlerini bildirdiler.

Vali Dağlı: “Herkes trafikte üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmeli"

Trafik kazalarının önlenmesi için yaya ve dürücü tüm insanların kurallara uyması gerektiğinin altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “İnsan halkalarına dayanan kusurlardan doğan kazalar hatta ölümlü kazaların ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Diğer kuruluşlarımız karayolları olsun, sağlık kuruluşları olsun, dijital teknolojilerle de ne kadar desteklememize rağmen trafik kazalarında hala insan unsurunun en büyük etken olduğunu görüyoruz. Trafik kazalarının gerçekleşmesinin başında alkollü araç kullanmak, emniyet kemerini takmamak geliyor. Normalde frenin patlaması diye bir unsur olmaz. Ancak istiap haddinin üzerinde araca yükler doldurursak, taşımaya kalkarsak frenin patlaması da maalesef böyle bir tabirin bizde olduğunu gösterir. Normalde istiap haddine uyduğumuz takdirde aracı her türlü durdurmayı başarabiliriz. Yayalar da aynı sürücülerimiz gibi kurallara uymakla hükümlüdürler. Yayalar en başta yaya kaldırımlarında yürümekle hükümlüdürler. Hepimiz birer hem yayayız hem de sürücüyüz. Trafik ışığı olan yerlerde sürücüler kadar yayalar da trafik kurallarına uymakla hükümlüdürler. ’Önce yaya’ uygulaması trafik ışığının olmadığı yerlerde geçerlidir. Bu konuda maalesef yanlış bir algılama var. Bu yüzden maalesef de ölümlü ya da yaralamalı, yayalardan kaynaklı kazalarımız ve yayalarımızın mağduriyetlerine rastlıyoruz. Bu da son zamanlarda en sık rastladığımızdan konulardan birisidir. Herkesin trafikte üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor” dedi.

Trafik Başkanı Yavuz: “Trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 50 oranında önleyen 2 ülkeden birisiyiz”

Alınan tedbirler ve uygulamalar sonucunda son yıllarda trafik kazalarında ve kazalara bağlı ölümlerde düşüş yaşandığına dikkat çeken Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, “Dünyada 5 ve 29 yaş arası ölüm sebepleri arasında trafik kazası ölümleri 1’inci sırada yer alıyor. Tüm trafik kazalarına ölüm sebepleri arasında baktığınızda burada da Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre 8’inci sırada yer alıyor. Dünya bu kadar büyük bir sorunla karşı karşıya. Denetim ile dünyadaki kazaları bir yere kadar azaltabiliriz. Denetim yapılmadığı zaman kazaların arttığını söyleyebiliriz. İçişleri Bakanlığı olarak tek argümanımız denetim. Denetimden asla vazgeçmeyeceğiz ancak denetimin dünya üzerindeki kazaları azaltma, can kayıplarını azaltma etkisi ne kadar etkili, sürekli ve yoğun yaparsanız en fazla etki oranı yüzde 25’tir. Dolayısıyla geri kalan altyapı, eğitim, sağlıktır. Yani denetimin yanı sıra diğer disiplinler de kazaların azaltılması ve can kayıplarının önüne geçmek için önemlidir. O yüzden 2021-2030 yıllarındaki strateji belgesi, tüm kurum, aktör ve trafikteki herkesin bir sorumluluğunun olduğunun belirtmek isterim. Ayrıca trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 50 oranında önleyen dünyadaki 2 ülkeden birisiyiz” diye konuştu.

Başkan Demir: “Akıllı sistem yüzde 82 oranında rahatlama sağladı”

Samsun’da, akıllı trafik sisteminin yollarda çok büyük bir oranda rahatlama sağladığını açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Trafik master planı sonrasında akıllı şehir trafik uygulamalarını hayata geçirdik. Akıllı sistem, Samsun’daki trafik akıcılığında yollarda sağladığı ortalama rahatlama yüzde 82’dir. Akıllı sistemi 4 ana ulaşım arterinde 110 kavşakla gerçekleştirdik. 70 üstü kavşağımız adaptif, birbirini gören yapay zekaya ihtiyaç duyulan kavşaklar. Diğer kavşaklarımızda ihtiyaç duyuldukça sisteme dahil ediliyor. Şu anda bizim bu sistemimiz 153 merkezinin oradadır. Hangi araç ne kadar hızla gidiyor, ne kadar yakıt yakıyor bütün kayıtlar sistemde mevcuttur. Hangi ışıklarımızda sıkıntı olursa hemen sinyal veriyor ve bizlere anında müdahale etme imkanı sunuyor. Yapay zekanın oradaki ışık sürelerinde ne kadar rol oynadığı da gözüküyor. Bu sayılar yüzde 100 tam sayımdır. Biz o sistemi devreye aldıktan sonra 11 ayda yaptığımız sayımı, hiçbir insan gücü kullanmadan sistemle beraber otomatikman yapıyoruz. Mesela Türkiş’teki kavşak ve Karayolları’ndaki kavşak, Belediyeevleri’ndeki kavşağı görüyor. Hatta orada da bir hesap yapıyor, ’yaklaşık bana ne kadar sürede gelir’ diye. Yapay zekanın devreye girmesi ve yazılımın gücüyle çok ciddi anlamda trafik akışını hızlandırdığını ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Program, konuşmaların ardından fotoğraf çekimi ile son buldu.