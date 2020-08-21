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Trafik amiri yaralının başına güneş geçmesin diye başında bekledi
TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA BÖLGE TRAFİK İSTASYON AMİRİNİN TAVRI BÜYÜK TAKDİR TOPLADI.
Asayiş 21.08.2020, 16:29
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazada bölge trafik istasyon amirinin tavrı büyük takdir topladı.
Malkara-Keşan yolu Haliç Mahallesi civarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Malkara Bölge Trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. 112 ekipleri yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Malkara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mehmet Sait Engin de yaralıların başında bekleyip güneşe karşı gölge oldu. İstasyon Amiri Engin’in örnek davranışı büyük takdir topladı.
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