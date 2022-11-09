Trafiği umursamadı, yol ortasında böyle göbek attı

Başkentte bir kişi, yoğun trafiğe aldırmayarak yol ortasında oynamaya başladı. Hem güldüren hem de endişe veren o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çankaya’nın Sıhhiye semtinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi, trafiği aldırış etmeden yol ortasında oynamaya başladı. Yanından geçen araçlarından arasında tehlikeli oyununu dakikalarca sürdüren kişinin o anları ise kameralara yansıdı.