Trafiği tehlikeye atarak şerit değiştiren sürücü kamerada

Küçükçekmece’de otomobiliyle art arda tehlikeli şerit değiştiren ve o anları kayda alarak sosyal medyada paylaşan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücüye toplamda 2 bin 642 TL İdari Para Cezası uygulanırken adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Küçükçekmece ilçesi D100 Sefaköy mevkiinde otomobiliyle art arda tehlikeli şerit değiştiren sürücü, trafiği tehlikeye attığı anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 34 BC 8277 plakalı araç sürücüsünün Y.S. olduğu tespit edilerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücü Y.S.’a “Makas atmak”tan bin 823 lira, “Film cam”dan 427 lira, “Saygısızca araç kullanmak”tan 196 lira ve Yakın takip”ten 196 lira olmak üzere toplamda 2 bin 642 lira İdari Para Cezası uygulandı. Ayrıca sürücü Y. S. “Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak” tan adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Art arda şerit değiştirdi, trafiği tehlikeye soktu

Art arda şerit değiştiren sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anları başka bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, sürücünün otomobiliyle hız yaparak şerit değiştirdiği görüldü.