Trafiği tehlikeye atan sürücüler kamerada

Esenler’de hız yapan 2 sürücü trafiği tehlikeye attı. Zaman zaman drift atarak ilerleyen sürücüler kameraya yakalandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenler Kemer Mahallesi Mustafa Dündar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü trafikte hız yaparak ilerledi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan iki kişinin zaman zaman drift de attıkları görüldü. Vurdumduymaz sürücüler kameraya yakalandı.