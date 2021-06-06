Trafiğe kapalı yolda bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde alkollü sürücü idaresindeki otomobil trafiğe kapalı yolda bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki K.Ş. idaresindeki 34 CBZ 216 plakalı otomobil, trafiğe kapalı olan bisiklet ve yürüyüş yoluna girdi. Burada hızla ilerleyen araç sürücüsü yolun girişindeki bariyerleri fark edemedi. Bariyerlere çarpan araç takla atarak ters döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü sağlık ekipleri ile hastaneye gitmek istemeyince ayakta tedavi edildi. Bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirten yaralı sürücü Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında yapılan kontrollerde sürücü K.Ş.’nin 1.37 promil alkollü çıktığı öğrenilirken, araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, meydana gelen kaza anı ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafiğe kapalı alanda ilerleyen aracın bariyerlere çarptığı ve takla atarak ters döndüğü anlar görüntülere yansıdı. Daha sonrasında yolda yürüyüş yapmakta olan ve kazayı gören vatandaşların durumu telefonla yetkililere bildirdiği anlar görüldü.