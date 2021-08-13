Trabzon’un Çaykara ilçesindeki yangın paniğe neden oldu

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bugün akşam saatlerinde 4 katlı bir evin 4. katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, bu akşam saat 18.30 sıralarında Çaykara ilçesine bağlı Şahinkaya mahallesi Maltepe Küme Evleri’nde Sezai Altuncu’ya ait olan 4 katlı evin 4. katında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Komşuları yangını görüp, evde oturan Altuncu ailesini uyararak evden çıkmalarını sağlarken, Çaykara İtfaiyesine haber veren mahalle sakinleri kendi imkanları ile yangına ilk müdahaleyi yaptılar. İtfaiyenin ve Çaykara Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmaları sonrasında yangın çevredeki evlere ve fındıklığa sıçramadan kontrol altına alındı. Herhangi gibi bir can kaybı olmayan yangında alevlere teslim olan 4. kat tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.