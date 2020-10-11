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Trabzon’un Akyazı mahallesinde örtü yangını
TRABZON'UN ORTAHİSAR İLÇESİ'NE BAĞLI AKYAZI MAHALLESİ'NDE DİK ARAZIDAKİ ÇALILIK ALANDA ÖRTÜ YANGINI ÇIKTI.
Asayiş 11.10.2020, 00:34
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Trabzon’un Ortahisar İlçesi’ne bağlı Akyazı Mahallesi’ndeki dik arazideki çalılık alanda örtü yangını çıktı.
Trabzon’un Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesinde bulunan stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçtaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle bu gece yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.
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