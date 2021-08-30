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Trabzonlu Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Kuzey Irak’ta 10 Ağustos 2021’de bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada yaralanan ve GATA’da tedavi altına alınan Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Asayiş 30.08.2021, 00:10
Trabzonlu Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Kuzey Irak’ta 10 Ağustos 2021’de bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada yaralanan ve GATA’da tedavi altına alınan Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin naaşının 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü öğleden sonra Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından defnedilmek üzere Trabzon’a uğurlanacağı ve 31 Ağustos 2021 Salı günü öğle namazı sonrası memleketi olan Arsin ilçesinde Merkez Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından ilçenin Fındıklı mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi.

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