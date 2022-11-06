Trabzon’dan İstanbul’a Fındık taşıyan Tır alev alev yandı

Trabzon’dan İstanbul’a fındık taşıyan Tır, Karabük’te seyir halinde iken çıkan yangın sonrası küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay Karabük - Gerede karayolu kemikli rampalarında meydana geldi. Trabzon’dan yüklediği fındıkları İstanbul’a getiren Metin Demir idaresindeki 61 K 0637 plakalı Tır, Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarına çıktığı sırada bir anda alev aldı. Tır’ın ön kısmından çıkan alev ve dumanları fark eden sürücü Demir, aracını yol kenarına park ederek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada hızla büyüyen alevler tüm Tır’ı kaplarken, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürüldü. Çıkan yangın sonrası Tır demir yığınına dönerken, olayla ilgili Trafik polisleri inceleme başlattı.